LANCE LIVRE 21-08-2024

Aplicativo Pardal

No primeiro fim de semana de campanha de candidatas e candidatos das Eleições Municipais deste ano, o aplicativo Pardal 2024, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, recebeu 4.396 denúncias até as 18 horas desta segunda-feira (19), principalmente dos estados de São Paulo (695), de Minas Gerais (514) e do Rio Grande do Sul (422). A informação é do portal do TSE.





Propaganda

A propaganda eleitoral das Eleições 2024 para os cargos de prefeito e vereador começou na sexta-feira (16). Até o momento, a maior parte das denúncias trata de propaganda eleitoral irregular envolvendo candidatas e candidatos ao cargo de vereador: 2.196.





Versão atualizada

A versão atualizada do aplicativo pode ser baixada gratuitamente nas lojas de dispositivos móveis.

Outros tipos de denúncia?

O Pardal somente recebe denúncias de propaganda eleitoral irregular. Dentro do app, há um botão que direcionará as pessoas denunciantes para o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral (Siade), quando a queixa envolver desinformação, e para o Ministério Público Eleitoral.



Câmara de Suzano

A Câmara de Suzano vota, nesta quarta-feira (21), projeto sobre a realização de inventário da arborização urbana de Suzano. O objetivo é priorizar a área central e exemplares de valor histórico e paisagístico. O inventário é a quantificação e qualificação da área vegetada urbana, a ser realizado por meio de técnicas estatísticas de amostragem ou censo completo.



Gestão

Também determina que deverá ser um mecanismo de longo prazo para a gestão arbórea do município, permitindo o conhecimento sobre a distribuição, densidade, diversidade e condições fitossanitárias das árvores em meio urbano.