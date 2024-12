LANCE LIVRE 21-12-2024

Segurança Cidadã entrega brinquedos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano entregou os brinquedos arrecadados durante a campanha “Natal de Diversão”.



200 itens

Cerca de 200 itens foram coletados por meio de uma parceria entre a Secretaria de Segurança Cidadã e o Fundo Social de Solidariedade.





Paço Municipal

A entrega foi realizada no Paço Municipal à presidente do órgão municipal e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi.





Presenças

O evento também contou com as presenças do chefe da pasta, Afrânio Evaristo da Silva, e da comandante da GCM, Tatiana Orita.

Fundo Social inicia troca solidária

O Fundo Social de Solidariedade iniciou nesta quinta-feira (19) a troca de alimentos por ingressos para mais um importante jogo do Suzano Vôlei na Superliga Masculina 2024/2025.





São José

A equipe enfrenta o São José dos Campos na próxima segunda-feira (23/12) às 18h30, na Arena Suzano, em jogo válido pela 11ª rodada da mais importante competição da modalidade no País.



Interessados

Os interessados em adquirir um bilhete podem comparecer ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), nesta sexta-feira (20/12) ou na data do jogo, entre 9 e 16 horas, com um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão, óleo, farinha de trigo, macarrão, fubá, dentre outros.