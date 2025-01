LANCE LIVRE 22-01-2025

190 anos da Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL), vai comandar a comemoração dos 190 anos de história do Poder Legislativo estadual.



Celebração

A celebração acontece no Auditório Simón Bolívar, do Memorial da América Latina, no dia 5 de fevereiro às 10 horas.





Quase dois séculos

Depois de quase dois séculos de trabalho, “a Assembleia homenageia os atores desta trajetória em uma cerimônia que contará com a presença das maiores autoridades do Estado, de figuras políticas que marcaram a história do Legislativo Paulista e de servidores fundamentais nesta jornada”, informou a assessoria de imprensa.

Geração de empregos

A geração de empregos é um grande desafio para os municípios. Em Suzano, o número de oportunidades disponibilizadas pelo projeto “Suzano Mais Emprego” aumentou em dez dias. A quantidade de vagas ofertadas pelas empresas da região saltou de 1.013, registro da primeira terça-feira do mês (07/01), para 1.059, conforme consta na lista atualizada desta sexta-feira (17/01) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.



Função

A função que mais tem contribuído para esse número, e também colaborou para o aumento verificado nesses dez dias, foi a de operador de telemarketing. A lista divulgada em 7 de janeiro indicou que estavam sendo disponibilizadas 402 oportunidades, enquanto a atualização desta sexta trouxe a informação de que estão sendo ofertadas cinco vagas a mais para esse cargo, que totaliza 407 para o referido posto de trabalho.