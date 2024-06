LANCE LIVRE 22-06-2024

Usina de Recuperação Energética

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) comentou a Parceria Público-Privada (PPP) para a implantação de uma Usina de Recuperação Energética, em Suzano. Para o prefeito, a cidade marca nome na história do País em prol de um mundo cada vez mais sustentável.





PPP

A PPP entre a Prefeitura e a concessionária Renova Suzano, por intermédio da empresa BAL Suzano, vai garantir a instalação da usina com a transformação de lixo em energia.





Passo importante

“A usina é um passo importante, trazendo economia, menos emissão de gases do efeito estufa e coloca Suzano um passo à frente no futuro”, disse o prefeito.

2027

Ele lembrou que a previsão de início das atividades será em 2027. “Essa atividade é resultado de um estudo de toda a nossa equipe e pensada para uma cidade melhor para as próximas gerações”.



Título de Cidadão

A Câmara de Suzano entregou o Título de Cidadão Suzanense para Altair José de Aguiar Perez Prado. Ele foi o responsável por indicar ao vereador Artur Takayama (PL) o projeto de lei para que Suzano tivesse a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista (Ciptea).





Em vigor

A legislação está em vigor desde 2022 e permite que o município tenha uma estatística do número de autistas.





Agradecimento

O homenageado agradeceu a presença de todos e, principalmente, ao vereador Takayama pelo apoio.