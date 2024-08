LANCE LIVRE 22-08-2022

Comissão Eleitoral

A Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano foi montada e vai buscar a conscientização dos eleitores e dos candidatos durante o processo de “votar e ser votado”.



Trabalhos

“Os trabalhos consistem na conscientização do processo de votar e ser votado, em especial às vésperas dos pleitos eleitorais, buscando não apenas a consciência do eleitor, mas também do próprio candidato quanto ao compromisso de suas propostas e das regras eleitorais que devem ser observadas em sua respectiva campanha”, informou a OAB.



Eventos

A Comissão Eleitoral deve promover eventos para dar oportunidade aos eleitores e aos candidatos, o conhecimento sobre as regras eleitorais por meio de seminários, palestras e podcasts que serão realizados pelos membros, abordando sempre a importância do voto consciente e sua repercussão.



Ativa

“A comissão foi formada e está ativa”. O presidente é o advogado José Roberto Moreira de Azevedo Junior.



Grupo de advogados

O grupo é composto por advogados voluntários inscritos e atuantes no ramo do Direito Eleitoral, mas também conta com membros colaboradores que auxiliam tecnicamente na interpretação, nos estudos e no aperfeiçoamento do ordenamento eleitoral.



Ininterrupta

A comissão informou que “atua de forma ininterrupta e em colaboração com a Justiça Eleitoral, garantindo o exercício do contraditório e ampla defesa a todos os demandados”.