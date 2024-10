LANCE LIVRE 22-10-2024

Campanha em Guaianases

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), esteve em Guaianases, em São Paulo, participando da campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB).



Pelas ruas

Ashiuchi andou pelas ruas da região e pôde falar com a população. “Sem dúvidas, Nunes fez muito pela cidade e fará ainda mais. Por isso, ele tem o meu apoio, do governador Tarcísio de Freitas e de todo o time do PL”, disse o prefeito.



Prefeitos corintianos

Os prefeitos corintianos Rodrigo Ashiuchi (Suzano) e Eduardo Boigues (Itaquá) estiveram, neste domingo (20), na Neo Química Arena para acompanhar o jogo do Corinthians contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. O prefeito de Itaquá chegou a apostar 2 a 0 para o Timão, mas não acertou o palpite. O time paulista foi eliminado após empatar sem gols com a equipa carioca. Ashiuchi estava acompanhado do secretário de Esportes Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho.



Caio Cunha

no México

Pelo segundo ano consecutivo, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha (Podemos), participou do "Estúdio de Inovação para Prefeitos", na Cidade do México.



Único prefeito brasileiro

“Fui o único prefeito brasileiro a integrar esse grupo de mandatários de diversos países do mundo inteiro”, disse. O foco das discussões neste ano foi como utilizar a tecnologia e a inovação para desenvolver uma melhor comunicação dos serviços públicos para os residentes da cidade.



Debates

O evento também teve debates importantes sobre os desafios dos processos de desinformação e fake news, e desenvolvimento de caminhos para manter os moradores bem informados. “Pudemos compartilhar também a experiência de Mogi das Cruzes com os colegas internacionais”.