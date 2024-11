LANCE LIVRE 22-11-2024

Sessão discute orçamento nesta sexta-feira

A Câmara de Suzano convocou para esta sexta-feira (22) sessão extraordinária, às 10 horas, para discutir o projeto de lei do Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município para 2025 – a Lei Orçamentaria Anual (LOA).



LOA

A LOA é o documento que efetiva a realização de despesas públicas no ano seguinte, tendo como base o que foi definido no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentais (LDO). O orçamento total estimado para 2025 é de R$ 1.604.781.139,93.



Acompanhe

A sessão extraordinária é aberta ao público. A Câmara de Suzano fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista. Também é possível assistir aos trabalhos do Plenário de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta.



Hemodiálise no Hospital Regional

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), comemorou uma importante conquista para a saúde de Suzano. As obras que garantirão o serviço de hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), começarão no início de 2025 para que o tratamento de pacientes renais na unidade possa ser disponibilizado já no segundo semestre. (O DS trouxe os detalhes em reportagem na página de Cidades).



Presente de final de ano

“Este foi um verdadeiro presente de fim de ano, graças a grande parceria com o nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, o governador Tarcísio de Freitas, e do secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, que prontamente atenderam meu pedido. Mais uma vez, agradeço pela atenção e compromisso com o Alto Tietê!”, disse o prefeito.