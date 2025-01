LANCE LIVRE 23-01-2025

Duas leis entram em vigor

Duas leis de autoria do ex-vereador Antonio Rafael Morgado, o professor Toninho Morgado, entraram em vigor, em Suzano. Elas foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município. A informação é da assessoria de imprensa da Câmara de Suzano.



‘Maio Vermelho’

Uma das leis é sobre a campanha “Maio Vermelho", voltada à conscientização sobre os acidentes vasculares cerebrais (AVC) e doenças cardiovasculares. Ela estipula que, no mês de maio, o poder público, em cooperação com entidades civis, organizações não-governamentais, instituições de ensino e profissionais da saúde, realize ações de conscientização, prevenção e promoção da saúde cardiovascular.



Atividades

As atividades devem tratar especialmente em relação a fatores de risco, prevenção, identificação precoce dos sintomas, hábitos alimentares saudáveis, prática regular de exercícios físicos, controle do estresse, cessação do tabagismo, monitoramento da pressão arterial e dos níveis de colesterol, além de divulgação dos estabelecimentos capacitados a atender aos pacientes com AVC.



Fraldários

A outra lei obriga a instalação de fraldários em ambientes públicos e privados de circulação, permanência ou concentração de grande número de pessoas.



Ambientes

A legislação entende como ambientes públicos e privados de circulação, permanência ou concentração de grande número de pessoas locais como shopping centers, hipermercados, terminais rodoviários, escolas, universidades, fóruns judiciários e sedes de poderes, entre outros.