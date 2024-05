LANCE LIVRE 23-05-2024

Prestação de contas da Secretaria de Assistência

A Câmara de Suzano realiza nesta quinta-feira (23), às 17 horas, audiência pública para prestação de contas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.



Link

O internauta que desejar enviar perguntas, que serão lidas durante a reunião, pode acessar o link https://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/.



Comissão de Política Social

A audiência será presidida pela Comissão Permanente de Política Social, composta pelos vereadores José Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira (presidente); Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho (relator); e Lazario Nazare Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus (membro).

12 mil novas câmeras

O Governo de São Paulo publicou nesta quarta-feira (22) o edital para a contratação de 12 mil novas câmeras operacionais portáteis (COPs). O número representa um aumento de 18% no número de equipamentos disponíveis hoje para os agentes de segurança.



Funcionalidades

As câmeras terão novas funcionalidades, como reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, melhoria na conectividade, com possibilidade de transmissão ao vivo, entre outras inovações, diferentemente das atuais COPs.



30% a 50%

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a expectativa é que esta licitação gere uma economia entre 30% a 50% para o Tesouro Estadual em relação ao contrato anterior, segundo o governo do Estado.