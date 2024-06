LANCE LIVRE 23-06-2024

Concessão das linhas da CPTM

A Linha 11-Coral de trens metropolitanos terá duas expansões com a concessão do lote Alto Tietê do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), afirma o governo estadual, que na semana passada realizou audiências públicas sobre o assunto.



Execução

A primeira extensão, que já está sendo executada, é a do ramal até a Estação Barra Funda, da Linha 3-Vermelha do Metrô, 7-Rubi da TIC Trens e 8-Diamante da ViaMobilidade.



Segunda

A segunda é a ampliação da linha em quase quatro quilômetros, da Estação Estudantes até César de Souza. A medida é uma reivindicação histórica da população de Mogi das Cruzes.



Novas estações

O projeto prevê a construção de quatro novas estações. No sentido da Região Metropolitana, serão construídas mais duas estações: Lajeado, que vai ficar entre as estações Guaianazes e Antônio Gianetti Neto, e César de Souza, em Mogi das Cruzes. Três estações já existentes serão reconstruídas: Jundiapeba, Mogi das Cruzes e Estudantes.



Mesários

O cadastro de mesários do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) está aberto e continua recebendo inscrições das pessoas interessadas em contribuir com os trabalhos das eleições municipais de outubro.



Eleições de 2022

Nas Eleições de 2022, a quantidade de voluntários no pleito (que buscam a Justiça Eleitoral sem convocação obrigatória) mais que dobrou em comparação às eleições gerais de 2018.



Número

De acordo com as estatísticas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de pessoas que se voluntariaram para participar das mesas receptoras de votos em São Paulo saltou de 112.352 em 2018 para 259.925 no ano passado. As informações são do site do TSE.