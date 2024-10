LANCE LIVRE 23-10-2024

Ashiuchi no Rotary

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou de reunião do Rotary Club de Suzano para homenagear o advogado Juvenal Antônio Silva. O profissional completou 50 anos de voluntariado na entidade. Foi contemplado com o jubileu de ouro.



Mensagem

“O Dr. Juvenal é um grande suzanense, que tem uma história muito bonita na cidade, marcada por trabalho, dedicação e respeito às famílias, sobretudo por meio do Rotary Club”, disse o prefeito.



Presidência

O evento reuniu o presidente do Rotary Club de Suzano, Enio Masuda, a presidente do Rotary Club Satélite Suzano Baruel, e a esposa de Juvenal, Celina dos Santos Silva.



Exportações

Reportagem do DS, na edição desta terça-feira (22), mostrou que o volume de exportações das indústrias do Alto Tietê atingiu US$ 767,3 milhões em setembro.

Resultado

O resultado foi impulsionado, especialmente, pelos negócios fechados com os Estados Unidos que representaram 26,3% das transações, o que significa US$ 201,5 milhões. O número total de vendas é superior aos US$ 763,9 milhões fechados em 2023.



Departamento da Mulher

Em alusão ao “Outubro Rosa”, mês de conscientização sobre prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, o Departamento da Mulher realizou palestra para alunos da Guarda Mirim de Suzano, que teve como temas a violência doméstica e a Lei Maria da Penha (11.340/06).



Maria Margarida

Durante a palestra, ministrada pela responsável pelo departamento, Maria Margarida Mesquita, os alunos puderam entender como alguns tipos de agressões físicas sofridas pelas mulheres podem desencadear em cânceres pelo corpo. Além disso, os adolescentes se inteiraram sobre como funciona a lei e sua eficácia.