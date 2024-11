LANCE LIVRE 23-11-2024

Podcast do PL

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) participou de mais uma gravação sobre Gestão Municipal, com o tema “100 dias de Governo”. O conteúdo será transmitido pelo Partido Liberal, em um podcast.





Prefeitos

Ashiuchi estava acompanhado dos prefeitos eleitos Kleber Silveira (Cruzeiro) e Professora Helô (Paraibuna), assim como o prefeito reeleito Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba). O advogado Carlos Callado e o doutor em Administração Ivan Trizi Amorim também participaram.





Experiências

“Foi uma excelente troca de experiências, em um importante podcast realizado pelo PL, para orientação e suporte a todos os prefeitos, vereadores, secretários e demais agentes de transformação municipal. Quero agradecer imensamente o convite, em nome do presidente estadual do PL, José Tadeu Candelária, e do presidente nacional Valdemar Costa Neto”, disse o prefeito.

Assessor da Controladoria

O assessor estratégico da Controladoria Geral do Município de Suzano e também presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios (Cipa), César Braga, realizou na última terça-feira (19) uma palestra sobre como o machismo pode interferir negativamente nos cuidados da saúde do homem.



Convite

O evento, que ocorreu após uma convite da Odin Organizações da Sociedade Civil, na sede da entidade, no bairro Parque Rodrigo Barreto, foi promovida aos profissionais do local, entre eles psicólogos, professores e auxiliares administrativos, em alusão ao “Novembro Azul”, que busca justamente alertar os homens sobre os cuidados com a saúde, em especial ao câncer de próstata, que tem com apoio para o diagnóstico o exame de toque retal. O propósito foi apontar que desconstruir o machismo também significa libertar os homens de expectativas irreais, permitindo-lhes cuidar da própria saúde sem medo de julgamentos.