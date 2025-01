LANCE LIVRE 24-01-2025

Boas práticas de transparência em Mogi

Mogi das Cruzes será o primeiro município do Brasil a ter um trabalho especializado para a implantação de boas práticas de transparência e governança em conjunto com o Instituto Ética Saúde, referência nacional sobre o tema.



Mara Bertaiolli

Nesta terça-feira (21/01), a prefeita Mara Bertaiolli e o vice-prefeito Téo Cusatis receberam representantes da entidade e discutiram ações e projetos que serão implantados em áreas como licitações e prestação de contas das Organizações Sociais da Saúde.



Observadora do Marco de Consenso

A cidade se tornou observadora do Marco de Consenso do Brasil, desenvolvido pelo Instituto Ética Saúde. Além disso, a Prefeitura e a entidade trabalharão juntas, por meio de um acordo de cooperação técnica, em projetos inéditos em Mogi das Cruzes, como um manual de ética e boas práticas para a Secretaria Municipal de Saúde e o primeiro protocolo de prestação de contas de Organizações Sociais de Saúde.



Silas Faria em Paulínia

O ex-vereador e ex-secretário de Planejamento de Ferraz de Vasconcelos, Silas Faria de Souza, assumiu o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura de Paulínia. Ele aceitou o convite do prefeito Danilo Barros (PL).



Secretaria de Governo com Kassab

Antes de assumir como secretário, Silas atuava como assessor da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, comandada por Gilberto Kassab (PSD).



Outros cargos

Silas também já foi diretor de Obras de Ferraz de Vasconcelos, coordenador de Finanças da Subprefeitura do Itaim Paulista e, agora, em Paulínia terá a missão de ajudar o prefeito a intermediar o relacionamento entre Prefeitura e Câmara. Neste mês, ele já participou de reuniões com o secretariado e prepara projetos.