LANCE LIVRE 24-08-2024

Campanha nas ruas

O candidatos a prefeito das cidades da região reforçam suas campanhas nas ruas. Em Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, a prefeita Priscila Gambale (Podemos), que busca a reeleição, fará neste sábado (24), um “adesivaço” para agitar os apoiadores de sua candidatura.





Presenças

O evento vai contar com a presença do vice em sua chapa, Daniel Balke (MDB), do deputado federal Rodrigo Gambale, candidatos a vereador dos partidos de apoio e simpatizantes. A ação começa a partir das 9 horas na Rua Herman Teles Ribeiro, ao lado do Centro de Convenções, além da adesivagem de veículos, também serão distribuídos materiais de campanha.





CIC

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Ferraz de Vasconcelos, da Secretaria da Justiça e Cidadania, realizará na segunda-feira (26), a partir das 14horas, palestra aberta ao público, do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP).





Ação

Essa ação será em alusão ao Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, comemorado no dia 30 de julho. É realizada com destaque para a Campanha Coração Azul, promovida pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), que busca conscientizar e encorajar a sociedade sobre a luta contra o tráfico de pessoas.





Artesãos

Com o apoio da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, o trabalho realizado por artesãos e artesãs do Vale do Paraíba e do Alto Tietê foi exposto na 13ª edição da ABCasa Fair, a maior feira de decoração e utilidades domésticas da América Latina, que aconteceu em São Paulo (SP) entre os dias 14 e 17 de agosto. No espaço Suzano + ABCasa Social estavam presentes representantes dos projetos sociais de São Paulo.