LANCE LIVRE 24-09-2024

Entidades de classe se unem para sabatinas

Os candidatos à Prefeitura de Suzano passarão por sabatina com representantes de diferentes entidades, em uma organização da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) e da Associação Comercial e Empresarial (ACE) do município, junto a demais colegiados.



Expectativa

A expectativa é de que os políticos apresentem suas propostas de Plano de Governo (2025-2028), ao passo em que também reforcem seus compromissos no fortalecimento dos órgãos de classe. As entrevistas poderão ser acompanhadas ao vivo pelo canal oficial do HUB Suzano no Youtube.



Encontros

Os encontros já estão com data marcada e serão realizados na sede da OAB Suzano (Rua Baruel, 592 - centro). As atividades começam no dia 24 de setembro (terça-feira), com a sabatina do candidato Caian Zambotto (PSOL). Walmir Pinto (PV) será o segundo candidato a participar, no dia 25 de setembro (quarta-feira), enquanto que Pedro Ishi (PL) encerrará a rodada de entrevistas no dia 27 de setembro (sexta-feira). Segundo a OAB, a candidata Gerice Lione (Podemos) não confirmou sua participação e, por isso, não houve agendamento.



Associações

Além da OAB e ACE, também integram o colegiado o Instituto de Mediação e Arbitragem do Alto Tietê (IMAT), a Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC/SP), o HUB Suzano e a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS).



Proposta

Dentro da proposta, segundo o presidente da OAB, Fabrício Ciconi Tsutsui, os prefeituráveis vão ter cerca de uma hora para falar sobre seu plano de governo, respondendo perguntas de interesse público, inclusive com questionamentos segmentados por entidade.