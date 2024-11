Lance Livre 24-11-2024

Alça do

Rodoanel

Faltando poucos dias para deixar o cargo, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), segue com reuniões, em São Paulo, e reivindicações aos secretários da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A última delas foi para tratar da alça de saída do Rodoanel.



Parcerias

Ashiuchi esteve na quinta-feira (21) com o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e recebeu a confirmação de que o governo do Estado concluirá, no início do ano que vem, a última etapa do projeto executivo do “Complexo Viário do Alto Tietê”, que inclui a implantação de uma alça de saída em cada sentido do Rodoanel Mário Covas (SP-21) em Suzano. (O DS trouxe os detalhes na semana passada).



Prioridade

A implantação da alça de saída no Rodoanel é vista como prioridade tanto pela atual gestão quanto pela que vai dar continuidade a esse trabalho a partir de 1º de janeiro de 2025 com o prefeito eleito Pedro Ishi (PL).



Etapa final

Essa etapa final do projeto executivo é fundamental para definir os últimos detalhes antes do início das obras. As rampas de saída serão instaladas na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).



Hemodiálise

Outra informação importante da semana foi o anúncio das obras que garantirão o serviço de hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), situado na rua Dr. Prudente de Morais, 2.200, na Vila Amorim. Terá início em 2025 para que o tratamento de pacientes renais na unidade possa ser disponibilizado já no segundo semestre. O anúncio foi feito na última segunda-feira (18) pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado.