LANCE LIVRE 24-12-24

Confraternização do PL

O Partido Liberal (PL) realizou, no final de semana, confraternização, organizada pela presidente municipal do partido Larissa Ashiuchi, primeira-dama e responsável pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS).



Lideranças

O evento reuniu lideranças políticas, entre elas o presidente nacional do partido, ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy. Também estavam presentes o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o presidente estadual do PL, Tadeu Candelária, a presidente do PL Mulher de Mogi das Cruzes, Dana Costa, o presidente da Alesp, André do Prado, o prefeito eleito em Suzano, Pedro Ishi, entre outras lideranças.

Pelas redes sociais, o prefeito Rodrigo Ashiuchi disse que o evento foi importante para celebrar mais um ano de trabalho, conquistas e avanços em Suzano com o Partido Liberal (PL).



Elogios

O prefeito de Suzano fez elogios ao presidente nacional do PL pela organização do partido. “Valdemar é um líder nato que transformou o PL no maior partido do Brasil, com nomes consagrados no cenário regional, estadual e nacional. Orgulho em fazer parte deste time vencedor!”, disse. “Valdemar, obrigado por mostrar que liderança é servir, é amar o próximo, é ter lealdade, coragem, firmeza, resiliência e lutar por um futuro melhor para todos”, acrescentou.



Artur Takayama

O vereador Artur Takayama é o grande favorito a vencer a eleição da Presidência da Câmara. Ele e os demais 18 vereadores tomam posse no dia 1º de janeiro.



Evento

O evento será às 9 horas, no Plenário da sede da Câmara, o Palácio Deputado José de Souza Candido (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). O rito da posse seguirá o que está previsto na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara de Suzano. A sessão será presidida pelo vereador mais votado na eleição deste ano, Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho.