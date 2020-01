Lance Livre 25-01-2020

Despoluição

do Rio Tietê

O Governo do Estado de São Paulo, nos últimos oito anos, destinou mais de R$ 1,7 bilhão para aplicação em serviços de despoluição do Rio Tietê – o mais tradicional rio do Estado que cruza a Região Metropolitana e percorre mais de 1.100 quilômetros, passando por 62 municípios ao longo de seu trajeto. A informação é do site do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Somados

Somados os recursos já repassados, a cifra alcança R$ 1.731.175.080,69.

Dados

Os dados, levantados pelo TCE, integram a ferramenta ‘Painel Rio Tietê’ e estão dispostos em uma interface gráfica com o propósito de traçar um panorama dos investimentos públicos feitos por meio do Programa Projeto Tietê para reduzir a carga poluidora na região da Bacia do Alto Tietê.

Painel

O painel, lançado esta semana pelo TCE, traz um recorte com os 31 contratos firmados, desde o ano de 2011, por meio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e cujos valores iniciais totalizam R$ 2,2 bilhões. Em valores atualizados, as 31 contratações somam o valor de R$ 2,3 bilhões.

Ouvidoria do TSE

A Ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem como principal finalidade servir de canal de comunicação direto entre o cidadão e a Justiça Eleitoral.

Dúvidas

É por meio da unidade que o usuário pode contatar o TSE para esclarecer dúvidas institucionais, fazer elogios ou críticas e realizar consultas sobre temas relacionados ao processo eleitoral.

87%

Em 2019, mais de 87% das pessoas que responderam à pesquisa de satisfação se disseram satisfeitas com o prazo de atendimento e a orientação dada pela unidade, índice que superou a meta de 80% estipulada pelo Tribunal para a avaliação dos serviços prestados ao cidadão.