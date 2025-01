LANCE LIVRE 25-01-2025

Marcha de Prefeitos

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) prepara a 26º Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios 2025. As datas foram confirmados: dias 19 a 22 de maio, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília.





Convite

A CNM iniciou o convite a todos os prefeitos do País, incluindo os das cidades do Alto Tietê, que geralmente não participam do evento.





Para quem?

O evento é destinado para prefeitos, secretários, contadores, vereadores e demais gestores municipais.





Consórcio

Nesta semana, os prefeitos das cidades do Alto Tietê se reuniram em Mogi das Cruzes para montar estratégias e planejamento para 2025.

Participação

Além do presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), prefeito Eduardo Boigues, o encontro teve as participações dos prefeitos Carlos Alberto Taino Junior (Inho), de Biritiba Mirim; Priscila Gambale, de Ferraz de Vasconcelos; José Luiz Freire, de Guararema; Mara Bertaiolli, de Mogi das Cruzes; Rodolfo Marcondes, de Salesópolis; Carlos Chinchilla, de Santa Isabel; assim como do vice-prefeito de Suzano, Said Raful, e dos representantes dos prefeitos de Arujá, Guarulhos e Mairiporã.





Expectativa de reunião com o governador

Os consórcios de municípios, como o Condemat, têm ainda, neste ano, a expectativa de se reunirem com o governador Tarcísio de Freitas (Republicamos), em São Paulo, para apresentar demandas das cidades e das regiões.