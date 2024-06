LANCE LIVRE 25-06-2024

Sincomércio

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), se reuniu com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Região do Alto Tietê (Sincomércio), Valterli Martinez. A conversa foi sobre as iniciativas de fortalecimento e incentivo aos empreendedores e empresários da cidade.



40 anos

O Sincomércio é uma entidade tradicional. Há 40 anos luta pelos interesses do setor varejista da região. “Sua atuação em conjunto com a administração municipal é o que fortelece esse importante segmento de desenvolvimento econômico da cidade”, disse o prefeito.



Em Jacareí

O prefeito Rodrigo Ashiuchi participou do lançamento da pré-candidatura de Celso Florêncio à Prefeitura de Jacareí. O evento reuniu os deputados André do Prado e Marcio Alvino, o presidente nacional do PL Valdemar Costa Neto, prefeitos, deputados e lideranças do partido.



LDO de Ferraz

A Câmara de Ferraz de Vasconcelos aprovou a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025. Para o ano que vem, a Prefeitura projeta arrecadação de R$ 604,4 milhões e R$ 598,2 milhões em despesas.



Estimativa

Este ano, a estimativa é que a receita com a cobrança de impostos, taxas e transferências estaduais e da União possa chegar a R$ 608 milhões. No ano passado, a arrecadação bruta foi de R$ 659,9 milhões.



2º Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Itaquaquecetuba promoveu o 2º Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Peti). O evento reuniu 260 participantes com o objetivo de promover discussões sobre o tema, mobilizar a sociedade civil e garantir o cumprimento das políticas relacionadas à defesa dos direitos de crianças e adolescentes.