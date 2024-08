LANCE LIVRE 25-08-2024

Candidaturas

femininas e de

pessoas negras

Estão disponíveis, na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido político.





155 mil

Em todo o País, do total de 456.310 candidaturas registradas, 155 mil são de mulheres e 301.310 são de homens. Desses totais por gênero, 74.355 são mulheres não negras, 80.645 mulheres negras, 159.942 homens negros e 141.368 homens não

negros.



Maiores

percentuais

Considerando os maiores percentuais, são 58,06% de mulheres não negras candidatas pelo Partido Novo, 70,19% de mulheres negras candidatas pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), 73,42% de homens negros candidatos pelo PCdoB e 56,4% de homens não negros candidatos pelo Partido Liberal (PL).

Regularização

fundiária

Na semana passada, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano finalizou mais um processo de regularização fundiária no município, contemplando nesta oportunidade 86 lotes constituídos de moradias e chácaras de recreio do bairro Jardim Esperança, na região da Vila Ipelândia. O DS detalhou a ação em reportagem publicada na edição de sexta-feira (23).





Parcelamento

do solo

O parcelamento de solo do Jardim Esperança II foi oficializado dentro do procedimento chamado Regularização Fundiária de Interesse Específico (Reurb-E) e a consolidação desta etapa ocorreu no dia 6 de agosto, depois que o Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Suzano expediu a matrícula raiz nº 101.365, para uma área de 135.448,93 metros quadrados (m²). O documento de cada um dos beneficiários deverá ser retirado depois do pagamento dos emolumentos devidos.