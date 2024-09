LANCE LIVRE 25-09-2024

Poupatempo

O Poupatempo orienta os usuários a acessarem apenas os canais oficiais para obter informações e realizar agendamentos para serviços. A população deve desconfiar de sites que pedem pagamento.



Vítimas de golpes

A orientação do Poupatempo é que as vítimas do golpe registrem Boletim de Ocorrência. O órgão está acionando judicialmente sites que utilizam indevidamente a marca Poupatempo para cobrar por serviços.



Atendimento

O atendimento presencial nas mais de 240 unidades do estado é totalmente gratuito, pessoal e intransferível, e deve ser agendado com a escolha prévia de data e horário para a realização dos serviços.



Medalha Antônio Marques Figueira

A enfermeira Sumie Tanaka Balogh recebe, em sessão solene nesta quarta-feira (25), às 19 horas, a a medalha Antônio Marques Figueira da Câmara de Suzano. O evento será realizado no Plenário do Palácio Deputado José de Souza Candido (Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista).



Sessão Ordinária

Antes da solenidade, às 18 horas, acontecerá a sessão ordinária. Os vereadores votarão um projeto de lei que denomina Rua Luiza Dainese, a atual Rua 05 do loteamento Jardim Elisa no distrito de Boa Vista Paulista.



Plataformas digitais

As sessões também podem ser acompanhadas de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) e pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).