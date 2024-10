LANCE LIVRE 25-10-2024

Coração Feminino

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) e a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) lançam, na próxima quinta-feira (31), o projeto Coração Feminino.



Outubro Rosa

A iniciativa marca o Outubro Rosa e tem o objetivo de conscientizar também sobre as doenças cardiovasculares em mulheres, que atualmente matam duas vezes mais que todos os tipos de câncer, incluindo o de mama.



Lançar luz

De acordo com o Condemat+, a ideia é lançar luz sobre o problema, já que a falta de conhecimento implica no descontrole dos fatores de risco como estresse, sedentarismo, obesidade e má alimentação, que podem levar ao infarto e ao AVC, por exemplo.



Comunidade médica

O evento vai reunir nomes da comunidade médica cardiológica do Estado, como a presidente da Socesp, Maria Cristina Izar, a coordenadora do projeto Socesp Mulher, Maria Teresa Nogueira Bombig, e Ieda Jatene e Carla Lantieri, integrantes do Socesp Mulher. Estarão também presentes a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat+, Adriana Martins, médicos cardiologistas da região, prefeitos e outros representantes da área da saúde.



Alça do Rodoanel

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), reiterou, nesta semana durante reunião com o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, a reivindicação sobre a alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) em Suzano. Fundamental para o crescimento econômico da cidade, o recurso logístico vem sendo discutido pela atual gestão com o Governo do Estado.



Confirmada

Benini confirmou que a obra está sendo priorizada pelo governador Tarcísio de Freitas e que o prazo está sendo cumprido dentro dos trâmites. Ashiuchi destacou o ganho que a cidade terá com a construção do acesso.