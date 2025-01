LANCE LIVRE 26-01-2025

Desenvolvimento Econômico

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Mauro Vaz, se reuniu com as agentes de Crédito do Banco do Povo Paulista (BPP) que atuam na cidade, Ana Beatriz Sousa e Adriana de Oliveira, para debater formas de como ampliar o alcance do programa na cidade.



Ideia

A ideia do encontro, ocorrido na sede da pasta, na região central, foi definir um planejamento que faça com que a população empreendedora tenha mais conhecimento sobre a iniciativa, que tem como objetivo incentivar a abertura de novos negócios, fortalecendo a economia local.



Orientação à população

As agentes são responsáveis por orientar a população e atuar com o Banco do Povo nos Centros Unificados de Serviços (Centrus) das regiões central e norte. Por conta disso, a frequência de adesão ao programa na cidade passa diretamente pelo trabalho das duas profissionais.



BPP

O BPP é um programa do governo estadual executado em parceria com a prefeitura desde 2001. Ele oferece linha de crédito para pessoas físicas e jurídicas que tenham como objetivo utilizar os recursos para a abertura de negócios.



Solicitação

Para solicitar um empréstimo é necessário possuir, planejar ou iniciar um empreendimento no município; não ter restrições cadastrais no Serviço de Assessoria S.A. (Serasa) e Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) Estadual; e ter concluído um dos cursos elegíveis ao crédito por meio de alguma das instituições parceiras do BPP.



Finaciamento

O tipo de financiamento disponível é para capital de giro - investimento fixo. Para o cliente, é obrigatória a apresentação dos comprovantes de utilização do valor concedido.