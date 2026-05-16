LANCE LIVRE 16-05-2026

‘Município Amigo da Juventude’

Suzano recebeu na última segunda-feira (11/05) a confirmação de que será reconhecida como “Município Amigo da Juventude” durante a 9ª edição do Conexidades, evento que será realizado em Campos do Jordão, em 19 de junho.



Encontro

O encontro reunirá representantes de municípios de todo o Brasil para a troca de experiências e a construção de soluções voltadas a diferentes áreas da administração pública.



Reconhecimento

O reconhecimento foi destacado em reunião entre o secretário municipal de Governo, Alex Santos, e o coordenador estadual de Políticas para a Juventude, Juliano Borges, no Palácio dos Campos Elíseos, no centro da capital paulista.



Comjuve

O presidente do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) de Suzano, André Bom Fim, também participou do encontro.

Certificação

Além da certificação, o coordenador também confirmou o envio de um veículo até o fim deste ano para auxiliar nas atividades do Conselho Municipal da Juventude. O veículo será destinado por meio de emenda do senador Marcos Pontes à Coordenadoria Estadual de Políticas para a Juventude, que selecionou alguns municípios paulistas para receberem o benefício, entre eles Suzano.





Compromisso

Alex Santos destacou que o reconhecimento estadual reforça o compromisso da cidade com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas aos jovens. “Suzano vem trabalhando para ampliar as oportunidades e garantir mais participação da juventude. Receber o certificado de ‘Município Amigo da Juventude’ demonstra que estamos no caminho certo, fortalecendo iniciativas que promovem inclusão, cidadania e desenvolvimento para os nossos jovens. Além disso, o recebimento do veículo será muito importante para dar suporte às atividades do Comjuve”, afirmou o secretário.