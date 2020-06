Lance Livre 26-06-2020

26 ou 90?

A Secretaria de Saúde do Estado ainda não se manifestou sobre a informação surgida, nesta semana, dando conta da possibilidade de o Hospital das Clínicas (HC) de Suzano ser aberto com 26 ao invés de 90 leitos, como estava prometido.

Entrega dia

30 de junho

Os leitos vão ser ativados a partir do dia 30 de junho, conforme informação prestada ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e ao deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM).

Cobrança

O DS segue cobrando o cumprimento da promessa feita pelo Estado no mês passado. As edições do jornal são publicada com um selo lembrando o número de dias que faltam para o cumprimento da promessa.

Volta do público

A Câmara de Suzano realizou, nesta semana, a volta da sessão com a presença do público. Na entrada, servidores mediram a temperatura do público. Foi feita também a marcação das cadeiras da galeria para garantir o distanciamento.

Decisão

“Decidimos retornar com o público para deixar nossos trabalhos ainda mais transparentes, mas tudo com muito cuidado e seguindo as recomendações da Saúde”, argumentou o presidente da Câmara Joaquim Rosa (PL).

PEC das eleições

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/20 que adia as eleições municipais deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus chegou na Câmara Federal.

Senado

Proveniente do Senado, a proposta determina que os dois turnos eleitorais, inicialmente previstos para os dias 4 e 25 de outubro, serão realizados nos dias 15 e 29 de novembro.

Análise

A proposta, agora em análise na Câmara dos Deputados, é de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Além de adiar as eleições, a PEC estabelece novas datas para outras etapas do processo eleitoral de 2020, como registro de candidaturas e início da propaganda eleitoral.