LANCE LIVRE 26-06-2024

Suzano participa de conferência

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente participa da organização da “Primeira Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente”, que será realizada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+).



No sábado

A iniciativa ocorrerá neste sábado (29), das 8 às 18 horas, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe) Professor Boris Grinberg (rua Antenor Leite da Cunha, 55 - Nova Mogilar - Mogi das Cruzes).



Conferência

A conferência é um mecanismo usado desde meados dos anos 2000 pelos governos federal, estadual e municipal e, neste ano, terá como tema “A Crise Climática e os Desafios da Transformação Ecológica”.



Participação popular

O evento contará com participação popular e terá como objetivo coletar propostas da sociedade civil que vão contribuir para a elaboração do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), atendendo a convocação realizada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.



Aberto

O evento é aberto à participação de qualquer pessoa, para tanto os interessados devem preencher um formulário por meio do link Bit.ly/conferenciacondemat. A conferência contará com abertura realizada com autoridades e palestras que vão contribuir com os temas a serem debatidos, entre eles mitigação e combate aos desastres, transformação ecológica, adaptação e governança e educação ambiental. Além disso, o evento também servirá para recepcionar propostas para o avanço do tema na região e contará com a eleição de delegados que irão participar da Etapa Estadual da Conferência de Meio Ambiente, ainda sem data definida.