LANCE LIVRE 26-09-2024

Prestação de contas da Saúde

A audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2024, será realizada nesta quinta-feira (26), às 17 horas na Câmara de Suzano.



Perguntas

O link para enviar perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/.



Participação do público

O público pode participar de forma presencial da audiência, no Plenário da Casa de Leis, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista. A audiência também tem transmissão ao vivo pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).



Solene

Na noite desta terça-feira (24), a corretora de imóveis Maria Evania Garcia recebeu o Título de Cidadã Suzanense na Câmara de Suzano.



Nos EUA

O DS trouxe reportagem, nesta semana, mostrando que o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, apresentaram, durante o evento “Every Child Can Learn: Mobilizing Support to Make Learning Inclusive” (Toda Criança Pode Aprender: Mobilizando Apoio para Tornar a Aprendizagem Inclusiva), o trabalho realizado em parceria com a Perkins School for the Blind (Escola Perkins para Deficientes Visuais) com alunos que possuem deficiência visual, deficiência múltipla e surdocegueira na rede de ensino da cidade.



Painel

O painel - organizado pela entidade “Lever for a Change” - ocorre em Nova York, nos Estados Unidos, nesta que também é a semana da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Cúpula do Futuro. Suzano foi uma das cidades convidadas para participar do painel por conta do excepcional trabalho desenvolvido com alunos que possuem algum tipo de deficiência no município.