LANCE LIVRE 26-11-2024

Prestação de contas da Saúde

A Câmara de Suzano realiza nesta terça-feira (26), às 17 horas, audiência pública para a prestação de contas das campanhas preventivas Outubro Rosa e Novembro Azul, da Secretaria de Saúde.



Link

O link para enviar perguntas sobre os temas já está disponível no site do Legislativo: https://www.camarasuzano.sp.gov.br/app. A atividade será comandada pela Comissão Permanente de Saúde, que tem como presidente o vereador Rogerio Castilho (PSB); como relator o parlamentar Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho; e como membro o vereador José Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira.



Acompanhe

A audiência é aberta ao público, que pode acompanhar a reunião na Casa de Leis (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). Também é possível assistir aos trabalhos de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta.



Advogada suzanense é eleita para o conselho da OAB/SP

As eleições da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB/SP), realizadas na última quinta-feira (21/11), definiram a advogada suzanense Patrícia Braga como uma das representantes do Alto Tietê no conselho estadual da Ordem. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher integrou a Chapa 14 (OAB Sempre em Frente), cujo presidente eleito foi Leonardo Sica.



Chapa

Na ocasião, a chapa de Patrícia e Sica, representante da situação, foi eleita para seguir no comando da seccional com um total de 116.858 votos, representando 52,48% dos votos válidos. Advogada há 26 anos e coordenadora do curso de Direito do Unipiaget) Patrícia destacou que a vitória e a continuidade das chapas de situação na seccional e na subseção de Suzano representam uma oportunidade de seguir avançando.