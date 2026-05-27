LANCE LIVRE 27-05-2026

Téo Cusatis em Brasília

A reunião do vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Téo Cusatis, com o ministro das Cidades, Antônio Vladimir Moura Lima, em Brasília (DF), na semana passada, vai render bons resultados para a cidade.



Objetivo

O objetivo foi articular a liberação de recursos federais destinados a obras e investimentos em infraestrutura para o município.



Dezembro de 2025

A agenda deu prosseguimento às tratativas iniciadas em dezembro do ano passado, quando o vice-prefeito esteve no Ministério das Cidades para apresentar propostas voltadas às áreas de pavimentação, drenagem e mobilidade urbana, incluindo ações do programa Integra Mogi, compromisso da atual gestão para impulsionar a integração viária da cidade, com maior conexão e valorização dos bairros.



Baleia Rossi

Durante a reunião da semana passada, intermediada pelo deputado federal Baleia Rossi e pelo vereador Mauro Araújo, foram debatidos convênios e projetos que aguardam evolução técnica e administrativa junto ao Governo Federal, com foco prioritário em três obras estruturantes: a implantação da Perimetral Sul, a revitalização completa da Avenida Engenheiro Miguel Gemma e a ampliação e recuperação da Avenida Japão, no trecho entre os bairros Conjunto Santo Ângelo e Parque São Martinho.



Proposta de Rodrigo Gambale

Diante do crescimento dos casos de ansiedade, depressão e outros transtornos, o Brasil enfrenta um grande desafio: a falta de profissionais especializados em saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS). Para enfrentar esse cenário, o deputado Rodrigo Gambale apresentou um projeto de lei que cria o Programa Nacional de Financiamento Estudantil em Saúde Mental (PRONAFESM).



Estrutura do Fies

A proposta utiliza a estrutura já existente do Fies para financiar a formação de estudantes em áreas essenciais como Psicologia, Psiquiatria, Enfermagem, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, com foco no atendimento à população pelo SUS.