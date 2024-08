LANCE LIVRE 27-08-2024

Alfabetização é tema do 5º Fórum Internacional

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) promove o 5º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê a partir do próximo dia 27.





Tema

Com o tema "Desafios e Perspectivas da Alfabetização de Crianças", o evento reunirá de maneira virtual professores e profissionais das redes municipais das cidades consorciadas para discutir o assunto por meio de debates e palestras com especialistas renomados na área.





Instituto

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada (IBSA), o fórum terá sessões nos dias 27 de agosto, 3, 10, 17 e 24 de setembro com a participação de profissionais das Secretarias Municipais de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Branca e Suzano.



Objetivo

O objetivo da iniciativa é capacitar os professores das redes municipais na busca por alternativas que aprimorem os métodos de ensino.





Agência do governo

O Governo do Estado de São Paulo ganha, a partir desta quinta-feira (22), um novo canal de comunicação, a Agência SP. Coordenada pela Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), a plataforma passa a produzir e distribuir conteúdo multimídia da administração estadual para entregar à população e à imprensa informação oficial com credibilidade, eficiência e agilidade, pronta para ser compartilhada por aplicativos e redes sociais. O endereço é www.agenciasp.sp.gov.br.



Lançamento

Para marcar o lançamento, a Agência SP conta com uma entrevista inédita do governador Tarcísio de Freitas, realizada em seu estúdio, no Palácio dos Bandeirantes.