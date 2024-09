LANCE LIVRE 27-09-2024

Debate com os candidatos

O Diário de Suzano (DS) vai acompanhar o debate da TV Diário, afiliada da Rede Globo, entre os candidatos a prefeito de Suzano.







Chegada dos candidatos

Direto da sede da emissora, o DS vai trazer informações da chegada dos candidatos ao local do debate.





Instagram e Facebook

Tanto o Instagram, como o Facebook, terão informações de bastidores do evento.





Edição impressa

Na edição de terça-feira será possível acompanhar toda a repercussão na edição impressa do DS.





Biometria

Desde 2008, a Justiça Eleitoral passou a utilizar a tecnologia da biometria para identificar o eleitorado. Para as Eleições Municipais de 2024, o cadastramento biométrico já atingiu aproximadamente 83% do eleitorado, o que equivale a 129.198.488 de eleitoras e eleitores. Desse total, 67.526.173 (52%) são mulheres, 61.666.032 (47%) são homens e 6.283 (menos de 1%) estão na categoria de “gênero não informado”.





Identificação

A identificação biométrica torna o processo eleitoral mais seguro e reduz fraudes, pois evita que uma pessoa vote no lugar de outra, auxilia na verificação de registros duplicados no cadastro eleitoral e torna o processo de identificação no local de votação mais célere.







Direito ao voto

Nas eleições municipais deste ano, eleitoras e eleitores que não têm biometria cadastrada na Justiça Eleitoral não serão impedidos de exercer seu direito ao voto.