LANCE LIVRE 27-11-2024

Artista e musicista nos profissionais do ano

A Câmara de Suzano realiza, no dia 6 de dezembro, às 18 horas, a sessão solene dos Profissionais do Ano 2024. O evento será no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”. Entre os 36 homenageados, está a artista Paloma Souza e a musicista Lilian Figueiredo.



Dançarina

Paloma Souza é dançarina e professora de balé. A homenageada começou sua trajetória na dança aos 7 anos, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, e aos 12 anos entrou para o Studio Márcia Belarmino Dança & Cultura, onde teve a oportunidade de ganhar seu primeiro concurso, o que possibilitou a participação em um curso de férias no Ballet Bolshoi, na Rússia, aos 15 anos.



Homenageada

A homenageada conquistou uma bolsa de estudos na Akademie des Tanzes, em Mannheim, na Alemanha. Atuou na Companhia Badisches Staatsheater, também na Alemanha, onde foi promovida a solista.



Professora

Atualmente, é professora de balé clássico e coreógrafa no Paula Rodrigues Studio de Dança, em Mogi das Cruzes, além de diretora do balé da Prefeitura de Suzano. Também é jurada em competições de dança e se apresenta em diversos eventos.



Cantora e compositora

A cantora e compositora Lilian Figueiredo, a Lili, começou sua trajetória na música aos 14 anos. A homenageada é cantora, compositora, violonista, cavaquinista e arte-educadora. De acordo com a Câmara, desde muito jovem, a música fazia parte de sua vida e ela sempre mostrou familiaridade quando subia ao palco. Ela tem formação sólida e transita por vários gêneros da música brasileira.