LANCE LIVRE 27-12-2024

1º de janeiro

Os prefeitos eleitos e reeleitos das cidades do Alto Tietê se preparam para tomar posse no dia 1º de janeiro.



Desafio

O ano de 2025, sem dúvida, será de desafio, uma vez que a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) prevê dificuldades financeiras para os municípios do Brasil.



Entrevista

Em Suzano, no entanto, conforme entrevista ao vivo feita pelo DS com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), a saúde financeira da cidade está bem.



Recursos

Há recursos em caixa para investimentos e um orçamento que chega a cerca de R$ 1,5 bilhão para o ano que vem.



Secretariado

Em relação ao secretariado, praticamente todos os prefeitos definiram nomes dos auxiliares que vão assumir e tomar posse no próximo dia 1º de janeiro.

90%

Em Suzano, praticamente 90% dos secretários que atuaram com Ashiuchi foram mantidos.



Ferraz e Fatec

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) fecharam parceria para o desenvolvimento de três ferramentas digitais para facilitar a geração de indicadores e aprimorar a eficácia na tomada de decisões administrativas.



Controladoria

O trabalho tem a Controladoria Geral do Município (CGM) à frente do projeto representando a administração municipal e por parte da Fatec, os alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.



Agosto de 2023

O trabalho começou em agosto de 2023 e prevê que os alunos da Fatec contratados como estagiários na Prefeitura desenvolvessem ferramentas de Business Intelligence (BI) para auxiliar na gestão pública.