LANCE LIVRE 28-01-2025

Congresso de Missões

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), recebeu, nesta segunda-feira (27), convite para participar do 17° Congresso Internacional e Interdenominacional de Missões em Suzano (CIIMISU). O evento será em setembro no Complexo Cultural e Educacional Mirambava.



Pastores

Ele recebeu, em seu gabinete, o pastor Antônio Moura e a pastora Andreia Rocha para formalizar o convite.



Governador em município do Condemat+

O governador Tarcísio de Freitas estará em um Guarulhos, cidade integrante do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+).



Aeroporto

Ele acompanha nesta terça-feira (28), às 12 horas, no Aeroporto de Guarulhos, o embarque de 43 estudantes do projeto ‘Prontos Pro Mundo’ para a Nova Zelândia. Esta é a primeira turma de alunos a embarcar ao País no programa que oferece intercâmbio gratuito em países de língua inglesa a alunos da rede estadual.



Gabinete de crise contra as chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo está preocupada com a situação das chuvas. A entidade informou que vai manter um gabinete de crise para fornecer pronta resposta à população em caso de emergências provocadas pelas chuvas no período.



Centro de Gerenciamento

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) também emitiu um boletim especial sobre as condições climáticas. A Defesa Civil vai utilizar também os avisos de alerta Cell Broadcast, quando necessário. A mensagem para os celulares foi enviada pela primeira vez na capital durante as chuvas de sexta-feira (24).