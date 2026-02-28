Envie seu vídeo(11) 4745-6900
sábado 28 de fevereiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 28/02/2026
Lance Livre

LANCE LIVRE 28-02-2026

28 fevereiro 2026 - 05h00Por editoracao

Alerta de descarte irregular 
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), utilizou as redes sociais para fazer alerta sobre descarte irregular de lixo. Ele apontou um ponto de descarte irregular na cidade e acionou a empresa responsável pela limpeza, que realizou a remoção completa dos resíduos.  
 
Chama atenção 
“O que chama a atenção é que a mesma pessoa vinha fazendo o descarte nesse local de forma recorrente: em menos de 24 horas após a limpeza, ele já estava lá novamente”, disse. Segundo ele, o homem responsável pelo descarte irregular foi conduzido à delegacia para “as providências cabíveis”. 
 
 
Saída do secretário de Saúde 
A Prefeitura de Suzano anunciou na quinta-feira (26/02) a saída do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, que esteve à frente da pasta nos últimos dois anos. O profissional se dedicará a partir de agora a novos projetos, sobretudo na atuação em clínica médica. 
 
Pistas 
A Coluna Lance-Livre já vinha dando pistas da saída de um secretário municipal da administração.  
 
Avanços 
Segundo a Prefeitura, durante sua gestão, a Saúde avançou em importantes frentes, com entregas como a Clínica da Família e o novo centro odontológico, além do andamento da reconstrução do Hospital e Maternidade Suzano. 
 
Agradecimento 
O prefeito Pedro Ishi agradeceu ao secretário pelo trabalho no período. “Deixo aqui meu sincero agradecimento por todo empenho, profissionalismo e compromisso com Suzano”.