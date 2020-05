Lance Livre 28-05-2020

Audiências

na Câmara

A Câmara de Suzano sediará duas audiências nesta sexta-feira (29) para prestação de contas da Prefeitura de Suzano.

Saúde

Às 10 horas, a reunião será da Secretaria de Saúde. Às 14 horas, haverá a audiência para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2020.

DS na entrevista do governador João Doria

O DS participou ontem, no Palácio dos Bandeirantes, da entrevista do governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), que anunciou detalhes da chamada retomada consciente das atividades econômicas.

Representante

O DS foi representado pelo jornalista Marcus Pontes. É dele as reportagens sobre toda a cobertura que culminou no prolongamento da quarentena no Alto Tietê até 15 de junho. A região continua em estado de alerta por conta do número de mortes.

Apoio à Cultura

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) espera ter bom resultado do lançamento da carta aberta em apoio às ações emergenciais para o setor cultural.

Propostas

de projetos

Entre elas, estão as propostas dos projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que visam o auxílio financeiro para artistas e espaços culturais.

Iniciativa

A carta é uma iniciativa da Câmara Técnica de Cultura, que reúne representantes das 12 cidades consorciadas ao Condemat, e externa a preocupação com as dificuldades enfrentadas pelos gestores do Alto Tietê em manter o auxílio aos artistas dos mais variados segmentos culturais, assim como em desenvolver projetos alternativos para esse período de limitação do convívio social.