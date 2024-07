LANCE LIVRE 28-07-2024

Redes sociais

As redes sociais, sobretudo Facebook e Instagram, continuam sendo canais importantes para candidatos divulgarem seus nomes ao eleitor.



Votos

Ainda não podem pedir votos por conta do prazo eleitoral. Em agosto, quando se inicia a campanha oficialmente, o pedido de votos poderá ser feito.



Seguidores

Nos últimos dias, a quantidade de seguidores por parte de candidatos a prefeito e vereador aumentou por conta da proximidade das campanhas.



Partidos

Neste ano, os partidos também estão mobilizados para dar auxílio e apoio a quem vai disputar uma vaga nas câmaras, por exemplo.



Aumento

A expectativa é de aumento no número de candidatos às vagas nos legislativos das cidades do Alto Tietê.



Exigências

Para disputar as Eleições Municipais de 2024, candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador precisam cumprir uma série de exigências constitucionais e legais.



Agremiações

Inicialmente, devem ser escolhidos pelas agremiações políticas em convenções partidárias, que devem ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto, segundo o Calendário Eleitoral.



Escolha em

convenção

A partir da escolha em convenção é possível solicitar o registro das candidaturas à juíza ou ao juiz eleitoral. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para enviar os pedidos de registro à Justiça Eleitoral. Existem exigências indispensáveis para que uma pessoa possa se candidatar em uma eleição, chamadas de condições de elegibilidade.