LANCE LIVRE 28-09-2024

Planejamento e Finanças

A audiência pública para prestação de contas da Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano, referente ao segundo quadrimestre de 2024, será na segunda-feira (30), às 17 horas.



Perguntas

O link para enviar perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/.



Participação

O público pode participar de forma presencial da audiência, no Plenário da Casa de Leis, que fica na Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista. A audiência também tem transmissão ao vivo pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

Título Eleitoral

Lançado em 2017, o aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, é mais uma das facilidades que a Justiça Eleitoral proporciona à eleitora e ao eleitor brasileiro. Atualmente, o aplicativo conta com mais de 75 milhões de downloads e mais de 46 milhões de contas cadastradas.



Documento

Para votar nas Eleições Municipais de 2024, basta apresentar um documento oficial com foto na seção eleitoral ou usar a versão digital do título de eleitor, que é o e-Título.



Identificação

Entretanto, para que o eleitor possa se identificar somente pelo aplicativo, o perfil no app precisa estar com a foto cadastrada, o que só ocorre se você tiver feito o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. Caso não tenha feito, não há problema. Basta levar um desses documentos oficiais com foto para votar.