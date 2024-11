LANCE LIVRE 28-11-2024

Feirante está entre homenageados do ano na Câmara

A Câmara de Suzano realiza, no dia 6 de dezembro, às 18 horas, a sessão solene dos “Profissionais do Ano 2024”. Entre os 36 homenageados, está Lourinaldo Inácio de Souza, que receberá o título de “Feirante do Ano”.



Loro

Conhecido como Loro, o homenageado é nascido em Pernambuco e veio para São Paulo há 35 anos. Há 20 anos, reside no Boa Vista. Souza tornou-se feirante em Suzano. Ele tem banca de pastéis, onde trabalha com a esposa e seus filhos nas feiras do Jardim Colorado (terças-feiras e domingos), Vila Amorim (quartas-feiras) e (Parque Maria Helena (sextas-feiras).



Audiência da Saúde

Em audiência na Câmara de Suzano, a diretora de Atenção à Saúde, Cinthia Steffens Watanabe, destacou o registro dos novos casos de câncer de mama, de colo de útero e de próstata registrados no município em 2024. A reunião tinha por objetivo fazer a prestação de contas das campanhas preventivas Outubro Rosa e Novembro Azul, realizadas pela Secretaria de Saúde. (O DS traz os detalhes na página 4 da edição desta quinta-feira).



Atividade

A atividade foi comandada pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde, vereador Rogerio Castilho (PSB), e contou com as presenças dos parlamentares Artur Takayama (PL); Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG; Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde; e Lazario Nazaré Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus.



Números

De acordo com a diretora, até o momento foram registrados em Suzano 53 novos casos de câncer de colo de útero, 59 de câncer de mama e 75 de câncer de próstata.