Lance Livre 29-01-2019

Requalificação

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana concluiu a etapa de levantamento e análise de dados para o plano de requalificação do quadrilátero central de Suzano.

Fase

De acordo com a Prefeitura, a fase, que teve duração aproximada de seis meses, avaliou a área compreendida entre as ruas General Francisco Glicério e Dr. Prudente de Moraes e as avenidas Regina Cabalau Mendonça e Armando de Salles Oliveira e agora contará com a participação da sociedade civil.

Projeto aguardado

A requalificação da área central é um projeto há muito tempo esperado pela cidade, principalmente por comerciantes.

Alunos de

urbanismo

O levantamento da Prefeitura contou com a atuação de mais de 20 alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Brazcubas, de Mogi das Cruzes, a partir de um convênio assinado com a Prefeitura de Suzano em junho de 2018.

Safari Urbano

Foi adotado o método “Safari Urbano” – comum em várias capitais do Brasil e do mundo – para apurar o fluxo de pessoas e veículos nas vias e calçadas.

Cenário atualizado

O objetivo foi apresentar um cenário atualizado sobre a utilização do Centro e avaliar a experiência de comerciantes, transeuntes e condutores de veículos.

Secretaria

Regional

Movimentos municipalistas, como a Associação Paulista de Municípios (APM), aprovam a criação da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado.

Expectativa

A expectativa agora é de que uma das principais estratégias, seja de descentralizar a administração estadual e facilitar o acesso dos prefeitos às reivindicações.

Novo desenho

No novo desenho institucional do governo do Estado, a nova pasta, conhecida também como a Secretaria do Interior”, que por muito tempo existiu na estrutura do governo paulista, até ter suas funções divididas em várias pastas, vai aglutinar as demandas das prefeituras e das entidades sociais nas mais variadas áreas do governo.