LANCE LIVRE 29-05-2024

Viviane Strelec

A jornalista Viviane Strelec deixou a Secretaria de Comunicação de Poá onde ela exercia o cargo de diretora de Jornalismo. Em nota oficial, a secretaria informou que o desligamento ocorreu a pedido de Viviane. A função passa a ser ocupada pela também jornalista Vânia Sousa.



Mais de 15 anos

Viviane Strelec, que trabalhou por mais de 15 anos no gabinete do então deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira, agora assume cargo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na equipe de comunicação e assessoria parlamentar-política do deputado Marcos Damásio.



Agradecimentos

A jornalista agradeceu os amigos de imprensa e a prefeita Marcia Bin. “Todo o meu carinho, agradecimento e reconhecimento”. Ela também agradeceu ao secretário de Comunicação de Poá, Fábio Henriques. Viviane Strelec também teve passagem, como jornalista, pelo Diário de Suzano.



Escola Cívico-Militar

O governador Tarcísio de Freitas sancionou, em cerimônia realizada, no Palácio dos Bandeirantes, a Lei que cria o Programa Escola Cívico-Militar na rede pública de ensino. O projeto havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo na última semana.



Núcleo civil

O novo programa prevê que as escolas cívico-militares manterão um núcleo civil, responsável pela gestão pedagógica e administrativa, e um núcleo militar, que fará o desenvolvimento de atividades extracurriculares de natureza cívico-militar, bem como garantir a segurança e a disciplina dentro das unidades. Há expectativa da adesão de cidades do Alto Tietê no projeto.