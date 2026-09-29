LANCE LIVRE 29-09-2029

Salles desiste e vai apoiar André do Prado e Derrite
Ricardo Salles (Novo) desistiu nesta segunda-feira (28) da candidatura ao Senado por São Paulo e anunciou apoio a André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) na disputa pelas duas vagas do estado.
Estratégia
A estratégia teve o governador Tarcísio de Freitas como um dos idealizadores com objetivo de evitar a pulverização dos votos da direita e o fortalecimento das duas candidatas da esquerda.
Pesquisa Datafolha
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostrava Salles com 4% das intenções de voto. No pelotão da frente, há empate técnico entre Marina Silva (Rede), com 15%, Simone Tebet (PSB), com 14%, André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) com 12% cada.
Governador
Ao comentar a decisão, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) destacou a união das candidaturas do mesmo campo político na reta final da campanha. “Fizemos aqui um grande arranjo, um arranjo importante para as candidaturas do nosso campo”, disse Tarcísio.
Objetivo maior
“O Ricardo Salles tinha toda legitimidade para continuar sua caminhada, mas deu um passo ao lado por um objetivo maior, que é conquistar duas vagas no Senado”, completou o governador. A decisão muda a configuração da disputa a poucos dias da eleição e concentra o apoio do grupo político de Tarcísio.