LANCE LIVRE por Edgar Leite 25-09-2026

Polêmica política em Ferraz
Às vésperas do primeiro turno das eleições deste ano, uma polêmica política chama atenção em Ferraz de Vasconcelos, e envolve o deputado federal Rodrigo Gambale e o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos Acir Filló.
Troca de acusações
Eles protagonizaram troca de acusações por causa da distribuição de exemplares do livro “Diário de Tremembé - O Presídio dos Famosos” perto de escolas da cidade. O livro é de autoria de Filló.
Entrega do livro para menores
Gambale criticou a entrega da obra a menores sem autorização dos pais, alegando que o conteúdo - escrito por Filló durante o período em que esteve preso e que menciona figuras de grande repercussão nacional - poderia romantizar criminosos.
Proibido pela Justiça
O livro de Filló chegou a ter circulação restrita ou proibida pela Justiça paulista por questões ligadas a direitos de imagem e privacidade.
Acir Filló rebate as declarações por meio de vídeos em suas redes sociais, onde contesta as acusações de Gambale. O debate entre os dois movimenta o cenário político de Ferraz nesses últimos dias.