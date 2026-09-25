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Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE por Edgar Leite 25-09-2026

25 setembro 2026 - 05h00Por Edgar Leite
isabela oliveira/ds

Polêmica política em Ferraz 
Às vésperas do primeiro turno das eleições deste ano, uma polêmica política chama atenção em Ferraz de Vasconcelos, e envolve o deputado federal Rodrigo Gambale e o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos Acir Filló.  
 
Troca de acusações 
Eles protagonizaram troca de acusações por causa da distribuição de exemplares do livro “Diário de Tremembé - O Presídio dos Famosos” perto de escolas da cidade. O livro é de autoria de Filló. 
 
Entrega do livro para menores 
Gambale criticou a entrega da obra a menores sem autorização dos pais, alegando que o conteúdo - escrito por Filló durante o período em que esteve preso e que menciona figuras de grande repercussão nacional - poderia romantizar criminosos.
 
Proibido pela Justiça 
O livro de Filló chegou a ter circulação restrita ou proibida pela Justiça paulista por questões ligadas a direitos de imagem e privacidade.
Acir Filló rebate as declarações por meio de vídeos em suas redes sociais, onde contesta as acusações de Gambale. O debate entre os dois movimenta o cenário político de Ferraz nesses últimos dias.

 