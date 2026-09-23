LANCE LIVRE 23-09-2026

Prefeitos e políticos lamentam morte de Rick
Prefeitos e políticos lamentaram nesta terça-feira (22) a morte do cantor e compositor Rick, da dupla Rick & Renner.
Pedro Ishi
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), disse que o artista deixa um legado de sucessos e muitas lembranças para todos que acompanharam sua trajetória.
Solidariedade
“Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs. Que Deus conforte a todos neste momento!”, afirmou.
Rodrigo Ashiuchi
O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), candidato a deputado estadual, disse que recebeu “com muita tristeza a notícia da partida de Rick, da dupla Rick & Renner”.
Grande talento
“Mais um grande talento que perdemos na música brasileira, deixando sua voz e sua história marcadas no coração de milhares de fãs”, afirmou.
Familiares, amigos e fãs
O ex-prefeito também demonstrou solidariedade aos familiares, amigos e a todos os fãs neste momento.
Priscila Gambale
A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale também se manifestou. Afirmou que recebeu com muita tristeza a notícia de que o helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, havia sido encontrado nesta terça-feira (22), em Santa Catarina.
Tinha esperança
“Infelizmente, não houve sobreviventes. Eu ainda tinha esperança de que tudo não passasse de um grande susto. Como fã da dupla, recebo essa confirmação com muita tristeza”.