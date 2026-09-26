Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 26 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE por Edgar Leite 26-09-2026

26 setembro 2026 - 05h00Por editoracao

Audiência  de Finanças 
A audiência pública da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Suzano será na segunda-feira (28), às 17 horas. O objetivo é apresentar as metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2026.
 
Apresentação 
A apresentação será na Câmara, às 17 horas. Os internautas que desejarem enviar perguntas aos representantes do Executivo podem acessar o link: https://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/2026/financas/audiencia2.php.
 
Como  acompanhar?
A audiência pública poderá ser acompanhada presencialmente no Plenário da Casa de Leis, localizado na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube e pela página oficial da Câmara no Facebook.

Coletiva de  imprensa sobre  as eleições 
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Encinas Manfré, concedeu entrevista a jornalistas, nesta quinta (24), para dar orientações ao eleitorado sobre o 1º turno das Eleições 2026, que ocorre daqui a 10 dias, em 4 de outubro, das 8h às 17h (horário de Brasília).  
  
 
Ordem de  votação 
Em coletiva à imprensa, o magistrado chamou a atenção para a ordem de votação dos cargos em disputa, destacando os dois votos para o Senado, e incentivou o eleitor a preparar a colinha de papel com os números dos candidatos antes de ir às urnas para reduzir eventuais filas nas seções eleitorais. Ainda fez um alerta importante sobre o celular, que não pode entrar na cabina de votação para garantir o sigilo do voto.