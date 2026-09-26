LANCE LIVRE por Edgar Leite 26-09-2026

Audiência de Finanças

A audiência pública da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Suzano será na segunda-feira (28), às 17 horas. O objetivo é apresentar as metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2026.



Apresentação

A apresentação será na Câmara, às 17 horas. Os internautas que desejarem enviar perguntas aos representantes do Executivo podem acessar o link: https://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/2026/financas/audiencia2.php.



Como acompanhar?

A audiência pública poderá ser acompanhada presencialmente no Plenário da Casa de Leis, localizado na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista, ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube e pela página oficial da Câmara no Facebook.

Coletiva de imprensa sobre as eleições

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Encinas Manfré, concedeu entrevista a jornalistas, nesta quinta (24), para dar orientações ao eleitorado sobre o 1º turno das Eleições 2026, que ocorre daqui a 10 dias, em 4 de outubro, das 8h às 17h (horário de Brasília).





Ordem de votação

Em coletiva à imprensa, o magistrado chamou a atenção para a ordem de votação dos cargos em disputa, destacando os dois votos para o Senado, e incentivou o eleitor a preparar a colinha de papel com os números dos candidatos antes de ir às urnas para reduzir eventuais filas nas seções eleitorais. Ainda fez um alerta importante sobre o celular, que não pode entrar na cabina de votação para garantir o sigilo do voto.