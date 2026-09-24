LANCE LIVRE 24-09-2026

Dia do Filho

No Dia do Filho, celebrado nesta quarta-feira (23), o prefeito Pedro Ishi postou foto, nas redes sociais, ao lado dos três filhos. “Não poderia deixar de celebrar essa data tão especial! Quero reforçar todo o meu amor, carinho e gratidão pelos meus filhos, Mateus, Rafael e Lívia”, disse.



Mensagem

Na mensagem deixada no Insgram, o prefeito disse que os filhos são seus maiores tesouros. “Presentes que Deus me prometeu e que tornam a minha vida muito mais completa. O amor do papai e da mamãe por vocês é eterno e imenso!”, disse.



Palestra sobre publicidade, ética e o uso de IA

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Valorização da Advocacia, promove palestra sobre os limites éticos do uso da publicidade e da Inteligência Artificial (IA) no meio do jurídico no dia 1º de outubro (quinta-feira), a partir das 19 horas, na sede da entidade (rua Baruel, 592 - Vila Adelina).



Interessados

Os interessados já podem se inscrever gratuitamente por meio do formulário on-line disponível nas redes sociais da subseção.



Foco

Com foco em introduzir importantes conceitos da atividade profissional para além da aplicação do Direito, a palestra será realizada diante de um cenário de constantes transformações tecnológicas com foco em compreender possibilidades, responsabilidades e limites impostos à atuação com a IA, tudo alinhando os conhecimentos dos inscritos às normas éticas da profissão.



Presidente da 27ª Turma do Tribunal de Ética

A palestra será ministrada pelo presidente da 27ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP, o advogado Jonathas Campos Palmeira, mestre em Compliance pela Universidade de Santiago de Compostela(Espanha), que conduzirá um processo de reflexão acerca das normas, dos usos técnicos e limites de tais recursos.