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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Lance Livre

LANCCE LIVRE 19-09-2026

19 setembro 2026 - 05h00Por editoracao
reprodução/redes sociais

Priscila Arap 
Suzano lamentou, esta semana, o falecimento da funcionária Priscila Arap, coordenadora do Departamento de Zoonoses. 
 
Rodrigo Ashiuchi
O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou que teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Priscila durante o seu mandato “e conhecer de perto sua dedicação, seu carinho e o amor especial que sempre teve pelos animais”. 
 
Trabalho  importante
Para Ashiuchi, Priscila foi uma grande parceira, que também continuou fazendo um trabalho importante na gestão de Pedro Ishi.
Fará falta
“Priscila foi uma pessoa muito especial e, com certeza, fará muita falta aos colegas de trabalho, aos amigos e, principalmente, à sua família”. 
 
Pedro Ishi
O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, também lamentou a perda da funcionária da Prefeitura. “Como prefeito e ex-secretário de Saúde, pude acompanhar de perto sua dedicação, seu carinho com as pessoas e, principalmente, o amor pelos animais, que sempre esteve presente em seu trabalho”, disse.
 
Deixa uma história
Pedro Ishi afirmou que Priscila deixa uma história de compromisso e carinho e fará muita falta à equipe, aos amigos e à família. 

reprodução/redes sociais

 