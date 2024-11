LANCE LIVRE 29-11-2024

PL e PT

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que a atuação do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, em busca de recursos para o município vai além da questão partidária. Ele foi recebido, em Brasília, pelo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha (PT).



Comentários

Muitos suzanenses comentaram o fato de uma reunião institucional ter sido bem sucedida. Durante encontro realizado no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo federal, foram discutidas parcerias que podem trazer ainda mais recursos para a cidade, garantindo investimentos e novos projetos para os próximos anos.



Interlocução

A interlocução com o ministro abre caminho para que as demandas da cidade possam ser inseridas na pauta do governo federal, tendo em vista a articulação do Ministério das Relações Institucionais não só com outros ministérios, como também com o Congresso Nacional.

Diálogo

Ashiuchi reforçou que o diálogo com representantes do alto escalão do governo federal é uma grande oportunidade para apresentação das pautas mais prioritárias da cidade.



Campeões de Jiu-Jitsu

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashichi (PL), recebeu campeões sul-americanos de Jiu-Jitsu, da academia Brotherhood Suzano! “Mais talentos da nossa cidade que seguem disputando diversos campeonatos importantes e nos orgulhando a cada participação”, disse.



Encontro com os atletas

O encontro foi com os atletas Fábio Carvalho Oliveira, Sara Galvão de Moraes e Jeseler Chaeb Abrão, e também do pequeno Henrico, filho de Jeseler e um jogador de futebol. “Pudemos conversar sobre as disputas que participaram, a prática da modalidade em Suzano e projetos futuros para fortalecer ainda mais esta arte marcial”, disse o prefeito.