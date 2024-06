LANCE LIVRE 30-06-2024

Definição dos vices

Está chegando o momento dos partidos políticos e pré-candidatos às eleições deste ano decidirem seus vices.



Expectativa

A expectativa é grande. O pré-candidato do PL, atual vereador Pedro Ishi, por exemplo, ainda aguarda definições por parte do partido.



Vozes

As vozes do atual prefeito Rodrigo Ashiuchi e do presidente nacional, ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy, vão ser fundamentais.



Pré-candidatos

Os pré-candidatos Caian Zambotto (PSOL), Gerice Lione (Podemos) e Walmir Pinto (PV) fazem um trabalho de pré-campanha ouvindo os bairros. Ainda não podem pedir votos por conta da lei eleitoral.



‘O que pode e o que não pode’

O advogado Afrânio Evaristo da Silva, chefe da Gabinete da Prefeitura de Suzano e secretário de Segurança Cidadã, lançou neste ano a segunda edição da Cartilha Eleitoral “O que pode e o que não pode” na pré-campanha das eleições de 2024.



30 páginas

São, ao todo, 30 páginas em que explica minirreformas eleitorais, pré-campanha na internet, prévias partidárias, fake news, inteligência artificial entre outros assuntos. O material pode ser adquirido gratuitamente.



Cadastro

de mesários

O cadastro de mesários do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) está aberto e continua recebendo inscrições das pessoas interessadas em contribuir com os trabalhos das eleições municipais de outubro.



2022

Nas Eleições 2022, a quantidade de voluntárias e voluntários no pleito (que buscam a Justiça Eleitoral sem convocação obrigatória) mais que dobrou em comparação às eleições gerais de 2018.